Ministri EÚ schválili nové označovanie domácich spotrebičov

Luxemburg 26. júna (TASR) - Nové označovanie energetickej úspornosti domácich spotrebičov dnes prekonalo poslednú prekážku. Ministri energetiky a hospodárstva členských štátov schválili nové pravidlá, ktoré už schválil Európsky parlament.Podľa nových pravidiel sa ruší neprehľadné označovanie a doterajšie označenie "A" s hviezdičkami sa zmení na jednoduché "A". Menej úsporné spotrebiče padnú do kategórií "B" až "G". Táto stupnica síce platila aj doteraz, no vzhľadom na čoraz úspornejšie modely sa systém vymkol spod kontroly. Najmodernejšie spotrebiče preto dostávali k písmenu "A" ešte hviezdičky, pre top modely dokonca až tri.Spotrebitelia sa sťažovali, že tento systém je neprehľadný. Hoci spotrebiče kategórie "A" pôsobili úsporne, v porovnaní so zariadeniami s tromi hviezdičkami spotrebovali oveľa viac energie.Novinkou je úprava kritérií pre triedu "A" tak, aby toto označenie bolo aktuálne aj dlhodobo. Nové pravidlá vstúpia do platnosti v najbližších týždňoch, no vzhľadom na niekoľkoročné prechodné obdobie budú musieť spotrebitelia ešte veľmi dlho pozorne porovnávať energetickú úspornosť spotrebičov.