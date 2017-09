Ministri obrany EÚ absolvovali cvičenie simulujúce kybernetický útok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 7. septembra (TASR) - Ministri obrany členských krajín Európskej únie sa dnes zúčastnili na rozsiahlom cvičení simulujúcom situáciu, ktorá by nastala pri kybernetickom útoku na vojenské štruktúry EÚ. Informovala o tom agentúra DPA.Počas dvojhodinového cvičenia boli ministrom zaslané informácie o rôznych počítačových útokoch, ktoré by z prevádzky vyradili časť vojenských štruktúr EÚ. Ministri následne dostali obmedzený čas na to, aby sa rozhodli, ako na útoky zareagujú.komentoval význam dnešného cvičenia estónsky minister obrany Jüri Luik.