Ministri obrany EÚ prediskutujú spoločnú obranu a spoluprácu s NATO

Brusel 18. mája (TASR) – O stratégii spoločnej európskej obrany a o obrannej spolupráci medzi EÚ a NATO budú dnes v Bruseli rokovať ministri obrany členských štátov EÚ. Zasadnutiu predsedá vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová, ktorá od ministrov očakáva súhlas s koordináciou investícií do obrany na európskej úrovni. Slovensko na zasadnutí zastupuje minister obrany Peter Gajdoš.Ministri vyhodnotia napĺňanie Globálnej stratégie EÚ pre oblasť bezpečnosti a obrany. Budú hovoriť o Spoločnom riadiacom a plánovacom vojenskom stredisku EÚ (MPCC). Na vybudovaní strediska sa dohodli na marcovom zasadnutí. Úlohou strediska bude koordinácia a vedenie výcvikových a poradných vojenských misií Únie. Momentálne má EÚ takéto misie tri v Afrike: v Somálsku, Mali a Konžskej demokratickej republike.Témou zasadnutia bude aj možnosť trvalej obrannej spolupráce medzi členskými štátmi známej pod skratkou PESCO. Tá umožňuje užšiu spoluprácu skupine členov EÚ na princípe dobrovoľnosti. Rovnako budú diskutovať o použití bojových skupín EÚ (Battle Groups).Ďalším bodom bude návrh na každoročné vyhodnocovanie rozpočtu, investícií a výskumu v obrannej oblasti na úrovni členských štátov. Cieľom opatrenia je lepšie a koordinované vynakladanie peňazí na obranu naprieč Úniou.uviedla v tejto súvislosti Mogheriniová.Na pláne je aj diskusia o spolupráci EÚ a NATO, na ktorej sa zúčastní generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg. Obe organizácie vlani v decembri podpísali deklaráciu obsahujúcu 42 návrhov na posilnenie spolupráce a Únia označila implementáciu dokumentu za svoju politickú prioritu. Presne o týždeň sa v Bruseli uskutoční summit NATO, na ktorý po prvý raz príde aj prezident USA Donald Trump.Počas obeda budú ministri obrany a vnútra spoločne diskutovať o boji proti terorizmu, konkrétne o zlepšení výmeny informácií medzi armádou a policajnými zložkami.Prvýkrát dnes do Bruselu prídu noví francúzski ministri, ktorých v stredu vymenoval do úradu tamojší čerstvý prezident Emmanuel Macron. Ministerkou obrany sa stala europoslankyňa Sylvie Goulardová, ktorá vo funkcii nahradila Jean-Yvesa Le Driana.komentovala vymenovanie novej ministerky hlava diplomacie EÚ priznávajúc, že sa s Goulardovou poznajú.Mogheriniová poprela, že by proces odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ mal citeľný vplyv na európsku obrannú politiku.uviedla. Dodala, že viacero členských štátov prejavuje zvýšené úsilie posilňovať obrannú integráciu na európskej úrovni.