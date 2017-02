Ministri obrany NATO sa dohodli na novom koordinačnom centre v Neapole

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 16. februára (TASR) - Druhý a záverečný deň rokovaní ministrov obrany členských krajín NATO v Bruseli je venovaný otázkam boja proti terorizmu a bezpečnostnej situácii na východných a južných hraniciach Severoatlantickej aliancie.Aliancia čelí požiadavkám, aby sa vo vyššej miere zapojila do boja proti terorizmu, najmä proti skupine Islamský štát (IS). Spojené štáty a juhoeurópske krajiny žiadajú dôraznejšiu angažovanosť spojencov v boji proti terorizmu, keďže NATO bolo doteraz len okrajovo zapojené do boja proti IS - poskytovaním logistickej a leteckej podpory v podobe prieskumných lietadiel AWACS pre potreby medzinárodnej koalície bojujúcej v Iraku.Ministri sa v stredu dohodli na zriadení koordinačného centra aliancie v talianskom Neapole, ktoré by malo analyzovať informácie z krajín, ako sú Líbya, Sýria a Irak, odkiaľ prichádzajú alebo sú koordinované teroristické hrozby.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg potvrdil, že nové centrum sa bude nachádzať na Veliteľstve spojeneckých síl aliancie v Neapole a bude súčasťou reakcie na hrozby z Blízkeho východu a severnej Afriky.vysvetlil Stoltenberg.Do snáh aliancie lepšie čeliť novým bezpečnostným výzvam patrí aj ochrana proti kybernetickým útokom zvonku, kde chcú spojenci posilniť svoje spôsobilosti na zber informácií, monitorovanie a prieskum. Na tento účel slúžia napríklad lietadlá AWACS, ktoré plnia úlohy včasnej výstrahy. Ich stiahnutie sa predpokladá niekedy okolo roku 2035 a aliancia musí dopredu pripraviť náhradné alternatívy pre tento systém.