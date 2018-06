Ministri obrany NATO schválili novú štruktúru velenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 7. júna (TASR) - Ministri obrany 29 členských krajín Severoatlantickej aliancie vo štvrtok na zasadnutí v Bruseli schválili novú štruktúru velenia NATO a odobrili aj plán na zvýšenie pohotovosti vypracovaný Spojenými štátmi. Uviedol to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg po skončení prvého kola ministerských rokovaní. Slovensko na nich zastupuje minister obrany Peter Gajdoš.potvrdil Stoltenberg túto správu aj na svojom účte na Twitteri.Ministri okrem potvrdenia sídiel pre nové veliteľstvá súhlasili aj s počtom personálu - okolo 1200 osôb bude mať na starosť všetky logistické operácie v prípade akéhokoľvek konfliktu v Európe.Šéf Aliancie ocenil, že ministri obrany sa nepostavili proti pohotovostnej iniciatíve NATO, ktorá vznikla na americkej strane a ktorá má začať platiť do roku 2020. Ide o iniciatívu, čo v praxi znamená, že spojenci by v priebehu dvoch rokov mali mať k dispozícii 30 mechanizovaných práporov, 30 leteckých eskadier a 30 bojových plavidiel, ktoré budú schopné nasadenia do 30 dní.uviedol Stoltenberg počas tlačovej besedy a dodal, že obe prijaté rozhodnutia pomôžu zabezpečiť, aby Aliancia mala