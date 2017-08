Ministri očakávajú,že Plavčan dnes vysvetlí podozrenia pri eurofondoch

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, archívne foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 14. augusta (TASR) – Minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS) by dnes mal vysvetliť podozrenia, ktoré sa týkajú rozdeľovania eurofondov na vedu a inovácie. Očakávajú to jeho kolegovia z vlády. Na dnešné popoludnie už ministerstvo školstva zvolalo tlačovú konferenciu na tému čerpania eurofondov.Podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nom. Smeru-SD) treba, aby boli veci jasne vyčistené, podozrenia nie sú v poriadku. Ako uviedol pred dnešným začiatkom rokovania tripartity, podozrenia podľa neho vytvárajú tlak, aj keď sa nakoniec môže ukázať, že veci boli inak, ako sa prezentovalo. Na otázku, či by počas takejto situácie odcestoval na dovolenku uviedol, že by pravdepodobne zostal tu. Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nom. SNS) taktiež avizuje, že na dnešnej tlačovej konferencii rezortu školstva sa vysvetlia niektoré veci. Podľa nej sa dá kauza vysvetliť.uviedol pred rokovaním tripartity minister práce Ján Richter (Smer-SD).Ministerstvo školstva od začiatku júla čelí kritike pre zvláštne rozdeľovanie eurofondov na výskum a inovácie. Opozícia pre túto kauzu žiada odchod ministra školstva Plavčana, aj to, aby sa SNS vzdala ministerstva školstva. Informovala, že už má zozbierané podpisy na mimoriadnu schôdzu k návrhu na odvolanie ministra školstva Petra Plavčana. Problémy s eurofondami sú aj jedným z dôvodov aktuálnej vládnej krízy.Európska komisia (EK) neskôr pozastavila platby v štyroch výzvach na ministerstve školstva a rezortu zakázala podpisovať nové zmluvy s prijímateľmi dotácií. Pozastavenie eurofondov oznámila EK vo varovnom liste. Ministerstvo školstva podľa vyjadrení momentálne preveruje technické a odborné otázky problematiky a pripravuje potrebné opatrenia. Rozdeľovanie eurofondov rieši okrem Európskeho úradu pre boj proti podvodom aj Národná kriminálna agentúra (NAKA).