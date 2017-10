Ministri odobrili vznik Európskej prokuratúry strážiacej eurorozpočet

Na snímke logo eura pred budovou Európskej centrálnej banky vo Frankfurte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Luxemburg 12. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) privítala postoj Rady EÚ pre vnútorné záležitosti a spravodlivosť, ktorá na svojom dnešnom zasadnutí v Luxemburgu súhlasila s vytvorením Európskej prokuratúry (EPPO).uvádza sa v spoločnom vyhlásení eurokomisárky pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věry Jourovej a eurokomisára pre rozpočet Günthera Oettingera.Exekutíva EÚ zdôraznila, že zriadením EPPO sa zásadne zmenia pravidlá hry. Mnohé prípady trestnej činnosti zamerané proti rozpočtu EÚ sú nadnárodné, preto je podľa stanoviska eurokomisie nevyhnutná inštitúcia, ktorá je schopná nielen vyšetrovať, ale tieto činy aj trestne stíhať bez ohľadu na hranice.uviedli Jourová a Oettinger, ktorí ocenili, že túto myšlienku v rámci mechanizmu posilnenej spolupráce podporilo 20 členských štátov EÚ. Obaja komisári vyjadrili presvedčenie, že ďalšie krajiny EÚ sa do EPPO čoskoro zapoja.uviedla Jourová pred týždňom (6.10.) v rozhovore pre TASR. Zostáva jej presvedčiť Holandsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko a Švédsko. Británia, Dánsko a Írsko si vybojovali výnimku z tejto politiky.Komisia zároveň vyzvala všetky členské štáty EÚ, aj tie, ktoré súčasťou EPPO nebudú, aby podporovali spoločné úsilie chrániť rozpočet EÚ pred korupciou a podvodmi. Na budúci roku EK plánuje predstaviť ďalšie kroky, ktorými by sa v budúcnosti úlohy Európskej prokuratúry mala rozšírili aj na teroristické trestné činy.Dnešný súhlasný postoj Rady EÚ s EPPO znamená, že môžu naplno začať práce na tom, aby bola Európska prokuratúra plne funkčná začiatkom roku 2020. Komisia na budúci rok začne s procesom selekcie národných kandidátov na funkciu prokurátorov, ktorí budú sídliť v Luxemburgu a ubezpečila, že vyčlení dostatočné zdroje na to, aby sa výsledky činnosti EPPO dostavili čo najskôr.