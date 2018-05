Ministri predložia výboru návrhy riešenia situácie so syfilisom

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 16. mája (TASR) - Ministri vnútra, zdravotníctva, práce a tiež rómsky splnomocnenec majú prísť parlamentnému ľudskoprávnemu výboru povedať, čo robia pre riešenie problému so šírením syfilisu v okrese Trebišov a s podozreniami o tamojšej detskej prostitúcii. Počíta s tým uznesenie, ktoré hlasmi koalície a opozície schválil výbor.vysvetlila Natália Blahová (SaS), ktorá uznesenie navrhla. Ministri by mali prísť na rokovanie výboru v júni.Chorobnosť na syfilis je v okrese Trebišov 16-krát vyššia ako v celej SR. Epidemiologická situácia vyhodnotená za rok 2017 vykazuje chorobnosť 108,4 prípadu na 100.000 obyvateľov. Ochorenie sa vyskytuje aj vo vekovej skupine do 18 rokov. Problematickou pri šírení tohto ochorenia je trebišovská rómska osada. Médiá pred časom informovali aj o podozreniach z prostitúcie detí.Výbor si tiež vyžiadal od ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) správu o úspešnosti súdnych rozhodnutí týkajúcich sa maloletých detí. Správu má predložiť do 1. septembra.