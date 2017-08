Ministri sa dnes zišli podľa dohody lídrov koalície

Na snímke zľava minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek počas poslednej 65. schôdze vlády SR v Bratislave 24. júla 2017. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 16. augusta (TASR) – Na prvé zasadnutie vlády po letnej prestávke sa ministri zišli tak, ako sa v utorok (15.8.) dohodli lídri vládnych strán. Vláda však ešte nezačala rokovať, pred médiá najprv predstúpi premiér Robert Fico (Smer-SD). Informovala o tom jeho hovorkyňa Beatrice Szabóová.Podľa ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej (nominantka SNS) už kríza v koalícii skončila.vysvetlila Matečná novinárom pri príchode na zasadnutie kabinetu.odpovedal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) na rovnakú otázku, či je vládna koalícia stále v kríze.Vláda dnes pre rekonštrukčné práce zasadá v starej budove, do ktorej prišli viacerí ministri bočným vchodom a vyhli sa novinárom.odpovedal minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) na otázku, či by mal odstúpiť šéf rezortu školstva Peter Plavčan (nominant SNS).odvetil minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) na otázku, či bude žiadať hlavu Plavčana. Komentovať nechcel ani požiadavky SNS v súvislosti s koaličnou krízou. „vysvetlil Žiga k tejto téme.Konanie 66. schôdze v naplánovanom termíne ohrozila koaličná kríza. Predsedovia vládnych politických strán sa však v utorok v rámci konzultácií dohodli, že zasadnutie kabinetu sa uskutoční a jeho program bude schválený.Vládna koalícia v posledných dňoch riešila krízu, ktorá vypukla po tom, čo predseda SNS Andrej Danko v pondelok (7.8.) oznámil vypovedanie koaličnej zmluvy. Následne sa predsedovia Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd na doteraz poslednom rokovaní Koaličnej rady zhodli, že neexistuje alternatíva k súčasnej vláde. Šéf Mosta-Híd Béla Bugár za trojlístok informoval, že partneri sú odhodlaní pokračovať ďalej. Podľa neho nie je problém v koalícii taký vážny.Po tejto zhode sa dostali cez médiá von požiadavky SNS. Odkazovanie cez médiá kritizujú viacerí predstavitelia koalície. Medzi požiadavkami SNS je napríklad 13. a 14. plat, zavedenie štátnych aeroliniek, podpora kúpeľníctva, ale aj to, aby sa ministri nevyjadrovali k práci kolegov.SNS zároveň čelí kauze rozdeľovania eurofondov na ministerstve školstva. Národniari pripustili, že aj za spustením kauzy vidia kroky z Úradu vlády. Zároveň upodozrievajú Smer-SD zo spolupráce s OĽaNO na diskreditácii SNS. Tí to odmietajú. Bugár vyzval koaličných partnerov na zodpovednosť.