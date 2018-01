Ministri sa stretnú po mesačnej prestávke

Na archívnej snímke 79. schôdza vlády SR. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 10. januára (TASR) – Po mesačnej prestávke na prelome rokov sa v stredu opäť zíde vláda. Na programe jej 83. schôdze je prerokovanie viacerých zmien zákonov a vládnych nariadení. Ministri by mali prijať aj rad ďalších opatrení.Sociálne podnikanie na Slovensku dostane novú zákonnú podobu. Sociálne podniky majú dať prácu znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie či zdravotne postihnutým ľuďom. Vyplýva to z návrhu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch z dielne ministerstva práce, ktorý na rokovanie kabinetu predloží minister Ján Richter (Smer-SD).Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) nesie na vládu návrh na úpravu a zosúladenie verejnej minimálnej siete poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby. Konkrétnym určením spádových území a pevných bodov chce ustanoviť sieť ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a sieť ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast. Zároveň navrhuje pevnú sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú urgentnú zdravotnú starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu a na urgentnom príjme 2. typu.Drucker prichádza aj s alternatívami na riešenie nepriaznivej ekonomickej situácie nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov. Tie by sa mali oddlžiť v oblasti existujúcich záväzkov po lehote ich splatnosti a opatrenia by mali zamedziť aj ich ďalšiemu zadlžovaniu. Za najjednoduchšiu alternatívu oddlženia považuje priame kapitálové posilnenie. Tá však môže predstavovať zakázanú štátnu pomoc, ktorá narúša hospodársku súťaž.Štát už nebude môcť udeliť cudzincom trvalý pobyt na neobmedzený čas bez splnenia zákonných podmienok, ale len na päť rokov. Je to jedna zo zmien, ktorú ministerstvo vnútra zapracovalo do novely zákona o pobyte cudzincov. Na rokovanie vlády ju predkladá minister Robert Kaliňák (Smer-SD). O udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas bez splnenia zákonných podmienok bude môcť v budúcnosti požiadať len spravodajská služba.Operačný program Výskum a inovácie prejde aktualizačnými zmenami. Navrhuje ich ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) s cieľom reagovať na nové skutočnosti, ktoré vyplývajú z procesu jeho implementácie. Schválenie zmien je podmienkou na spustenie pripravovaných výziev a národných projektov a zabezpečenie plynulej implementácie operačného programu. Ministerka očakáva pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie v Bratislavskom kraji, keďže dochádza k rozšíreniu aktivít na ich podporu.Zmeny v organizácii a riadení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (DDS) a v oblasti informácií, ktoré má takáto spoločnosť poskytovať, prináša návrh novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení. Materiál z dielne ministerstva práce má rovnako prerokovať kabinet. Jeho cieľom je predovšetkým prebratie dvoch súvisiacich európskych smerníc do slovenského právneho poriadku.Rezort hospodárstva evidoval ku koncu novembra 2017 na Slovensku vyše 60 spoločností vykonávajúcich podnikové služby. Informovalo o tom Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v materiáli o plnení opatrení vyplývajúcich z Koncepcie podpory centier podnikových služieb na Slovensku, s ktorým sa oboznámia ministri.Na Slovensku má vzniknúť Platforma pre rozvoj slovenských miest. Jej úlohou má byť najmä odborná diskusia o princípoch a praktickom uplatnení manažmentu rozvoja miest. Vytvoriť sa má do konca júna tohto roku a jej gestorom má byť Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Vyplýva to z návrhu Koncepcie mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030, predloženej na rokovanie vlády.