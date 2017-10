Ministri V4: Trestať naše krajiny za nenaplnenie kvót je nesprávne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava/Budapešť 5. októbra (TASR) - Relokačný mechanizmus v súvislosti s migrantmi, ktorý navrhla Európska komisia (EK), je nefunkčný a akékoľvek snahy o zavedenie permanentného mechanizmu prerozdeľovania migrantov môžu migračnú krízu len prehĺbiť. Zhodli sa na tom ministri vnútra krajín V4 na dnešnej konferencii o migrácii a ochrane hraníc v Budapešti. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra SR Petar Lazarov.Ministri vnútra V4 podpísali aj spoločnú deklaráciu, v ktorej odmietajú tlak EK voči krajinám, ktoré nenaplnili povinné kvóty v prerozdeľovaní migrantov.Zhodli sa na tom, že iba dôsledná ochrana vonkajšej hranice, dodržiavanie schengenských pravidiel, pokračovanie v dohodách so stredoafrickými krajinami a podpora Líbyjského akčného plánu môžu pomôcť Európe vyhnúť sa opakovaniu situácie z roku 2015. Kým tzv. západobalkánsku cestu sa podarilo zastaviť, cez Stredozemné more do Európy stále prúdia desaťtisíce ľudí.povedal maďarský minister vnútra Sándor Pintér.Podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) tvrdí, že hlasy krajín V4 začínajú byť aj medzi inými krajinami Európskej únie rešpektované.zdôraznil minister Kaliňák.Na spoločnom rokovaní sa ministri krajín V4 dotkli aj tém návratovej politiky, v ktorej väčšina krajín zlyháva, či systematických kontrol na hraniciach.