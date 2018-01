Ministri zahraničných vecí Iránu a Ruska rokovali o jadrovej dohode

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Moskva 10. januára (TASR) - O budúcnosti jadrovej dohody s Iránom (JCPOA) podpísanej v roku 2015 v stredu v Moskve rokoval iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf so svojím ruským rezortným náprotivkom Sergejom Lavrovom, píše agentúra AP.Šéf iránskej diplomacie počas rozhovorov zdôraznil potrebu úzkej spolupráce pre záchranu jadrovej dohody. USA sa pritom vyjadrili, že by zvážili jej zrušenie.Irán a šesť veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - dospeli v roku 2015 k dohode o jadrovom programe Teheránu, čím zavŕšili viac než desaťročie rokovaní na túto tému. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, EÚ a USA voči islamskej republike výmenou za to, že Irán dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program.Zaríf podľa AP obvinil Washington z presadzovania deštruktívnej politiky. Lavrov prisľúbil, že Moskva bude brániť dohodu, ktorá je podľa neho kľúčovým príspevkom k stabilite v regióne a zabraňovaniu šírenia jadrových zbraní.AP dodala, že Zarífova návšteva Moskvy prichádza po sérii protivládnych protestov v Iráne, o ktorých sa ministri vo vyjadreniach pred novinármi nezmienili.