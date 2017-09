Minnesota zdolala Los Angeles 70:68 a vyrovnala stav finálovej série

Hráčka Minnesota Lynx Sylvia Fowlesová (vľavo) v súboji o loptu s hráčkou Los Angeles Sparks Nnekou Ogwumikeovou. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

finále play off WNBA - 2. zápas /na tri víťazstvá/:



Minnesota Lynx - Los Angeles Sparks 70:68 (28:10, 17:16, 15:24, 10:18)



/stav série: 1:1/



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Minneapolis 27. septembra (TASR) - Basketbalistky Minnesoty Lynx zdolali v noci na stredu v druhom súboji finále play off zámorskej WNBA na domácej palubovke Los Angeles Sparks 70:68 a vyrovnali stav série na 1:1.Domáce hráčky vstúpili do zápasu výborne, po prvej štvrtine viedli 28:10, v polovici stretnutia 45:26, no napokon museli o víťazstvo ešte tuho zabojovať, keďže obhajkyne titulu dokázali v závere zápas poriadne zdramatizovať. Líderkou Minnesoty bola Sylvia Fowlesová, ktorá zaznamenala 13 bodov a s 17 doskokmi utvorila nový ligový rekord. Doterajšie maximum držala Taj McWilliamsová-Franklinová, ktorá v roku 2005 v drese Connecticutu dosiahla v jednom zápase 16 doskokov. Minnesota ťažila aj z výkonov Lindsay Whalenovej (14 bodov) a Rebekkah Brunsonovej (12). V tíme Sparks sa najviac darilo Candace Parkerovej, ktorá si pripísala 17 bodov, šesť asistencií a päť doskokov, Chelsea Grayová pridala 15 bodov, Nneka Ogwumikeová mala 11 bodov a 13 doskokov.Finálová séria sa teraz presúva do Kalifornie, zápas číslo tri je na programe v noci na sobotu (3.00 SELČ).