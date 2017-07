MINNITI: Lode s migrantmi sa nemôžu stále voziť iba do Talianska

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 2. júla (TASR) - Taliansko už viac nemôže byť jedinou európskou krajinou, kam sa vozia migranti zachránení v Stredozemnom mori. V dnešnom rozhovore pre denník Il Messaggero to povedal taliansky minister vnútra Marco Minniti.povedal v rozhovore, z ktorého citovala agentúra DPA.Minniti to povedal po tom, ako Rím upozornil Európsku úniu, že uvažuje o nevpúšťaní lodí ďalších krajín a mimovládnych organizácií s migrantmi na palube do svojich prístavov. K tomuto kroku pristúpi pokiaľ aj zvyšné členské štáty Európskej únie nezačnú Taliansku pomáhať a neprevezmú časť žiadateľov o azyl.Minniti sám seba označil za proeurópskeho politika.uviedol. Priznal, že talianske problémy by sa tým nevyriešili, ale podľa jeho názoru by to boloMinniti zároveň zdôraznil nutnosť stabilizácie Líbye, zabezpečenia jej hraníc a totálneho zlepšenia životných podmienok v Afrike, 97 percent všetkých člnov totiž vyráža práve z Líbye.Minister sa takýmto spôsobom vyjadril pred pracovnou večerou v Paríži, ktorú dnes večer absolvuje s ministrami vnútra Francúzska a Nemecka a eurokomisárom pre utečencov. Politici majú hovoriť o, ktorý by mal Taliansku pomôcť vyrovnať sa s náporom utečencov.Taliansko sa po vlaňajšom uzatvorení balkánskej migračnej trasy stalo hlavnou vstupnou bránou migrantov do Európy. Väčšina migrantov sa pokúša na starý kontinent dostať z brehov severnej Afriky cez Stredozemné more.Iba od začiatku tohto kalendárneho roka sa do Talianska týmto spôsobom dostalo viac ako 83.400 migrantov, čo je o 19 percent viac oproti rovnakému obdobiu v minulom roku. Pobočka Červeného kríža v Taliansku v tejto súvislosti varovala, že situácia v talianskych utečeneckých centrách začína byť kritická. Väčšina migrantov pochádza z Nigérie, Bangladéša a Guiney.