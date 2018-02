Minniti: Strelec z Maceraty má jasné napojenie na fašizmus

Na archívnej snímke strelec Luca Traini Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 4. februára (TASR) - Muž, ktorý v sobotu v talianskom meste Macerata z idúceho auta strieľal do cudzincov, je spätý s prostredím pravicového extrémizmu s jasným napojením na fašizmus a nacizmus, uviedol taliansky minister vnútra Marco Minniti v sobotu večer po stretnutí s predstaviteľmi miestnej polície.Páchateľ, muž vo veku 28 rokov, bol k svojmu činumotivovaný xenofóbiou, spresnil minister podľa agentúry ANSA.Minniti dodal, že podozrivý muž konal sám a svoj útok si pripravil vopred.Podľa webového portálu Agi muž pri svojom útoku zranil šesť ľudí: päť mužov a jednu ženu. Všetci pochádzajú z afrických štátov: z Mali, Ghany a Nigérie.uviedol minister.Muž strieľajúci z idúceho auta vyčíňal asi dve hodiny, dodala ANSA. V uliciach centra asi 43-tisícového mesta sa veľmi rýchlo rozšírila panika. Starosta Romano Carancini v tejto situácii vydal zákaz vychádzania.Zranenia jedného z postrelených mužov sú vážne. Ostatní piati sú zranení ľahšie.Terčom útoku bolo podľa miestnych médií aj miestne sídlo vládnej centristicko-ľavicovej Demokratickej strany.Strelca identifikovaného ako Luca Traini zadržala polícia okolo poludnia na schodoch pamätníka padlých z Maceraty. Kým ho polícia zatkla, stihol sa zahaliť do talianskej vlajky a rukou urobiť fašistický pozdrav, informovala talianska tlač s odvolaním sa na očitých svedkov. V mužovom aute potom polícia našla pištoľ.Traini v roku 2017 kandidoval vo voľbách do miestneho zastupiteľstva blízkej obce za Ligu Severu.Líder Ligy Severu Matteo Salvini sa od mužovho konania dištancoval, keď vyhlásil, že "ten, čo strieľa, je delikvent". Vzápätí však Salvini odsúdilvstupu svojej strany do vlády aPredseda talianskej vlády Paolo Gentiloni útok v Macerate odsúdil a vyhlásil, žeSúčasne vyzval obyvateľstvo na pokoj a na politické strany apeloval, aby mesiac pred parlamentnými voľbami z udalostí v Macerate nevytĺkali politický kapitál.Silvio Berlusconi, ktorého strana Vpred, Taliansko je spojencom Ligy Severu, vyhlásil, že udalosti v Macerate sú činom vyšinutého človeka zasluhujúceho čo najostrejšie odsúdenie. Podľa Berlusconiho tento čin nemá jasné politické pozadie.