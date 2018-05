Minulý týždeň vyhasli na železničných tratiach dva ľudské životy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 14. mája (TASR) - Na tratiach Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) počas uplynulého týždňa zahynuli dvaja ľudia. V prvom prípade išlo pravdepodobne o samovraždu, v druhom prípade o smrteľnú zrážku motocykla s vlakom. Informovala o tom Ivana Popluhárová z odboru komunikácie generálneho riaditeľstva ŽSR.Prvá smrteľná nehoda sa stala v stredu (9.5.) na úseku Ľubochňa - Kraľovany. Druhá smrteľná nehoda si vyžiadala život motocyklistu, ktorý v úseku Lietavská Lúčka - Rajec narazil do zadnej časti vlaku. Vrtuľník rýchlej záchrannej služby ho previezol do žilinskej nemocnice, kde zraneniam podľahol.Okrem toho železnice evidujú dve ďalšie zrážky osoby s vlakom, ktoré sa skončili prevozom do nemocnice a zrážku auta s vlakom, ktorá sa zaobišla bez zranení. Nehody dokopy spôsobili meškanie 13 osobných a dvoch nákladných vlakov. Najväčšie meškanie, 239 minút, vzniklo vo štvrtok (10.5.) večer na úseku Trnava - Cífer.Predchádzajúci týždeň sa tiež nezaobišiel bez vandalizmu. V úseku Koškovce - Radvaň nad Laborcom vandali nakopili skaly, do ktorých narazil osobný vlak. V stanici Bratislava východ sa podnapitá osoba pokúšala dostať do administratívnej budovy, v Holíči nad Moravou skupina štyroch ľudí verbálne napadla výpravcu. Objavili sa aj vlaky posprejované grafitmi.