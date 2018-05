Minulý týždeň zahynuli na železničných tratiach v SR traja ľudia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 21. mája (TASR) - Na tratiach Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) zahynuli počas uplynulého týždňa traja ľudia. Následkom týchto troch zrážok meškalo 33 vlakov na prepravu osôb a doprava bola úplne prerušená na takmer štyri hodiny. Informoval o tom Dávid Bozsaky z odboru komunikácie generálneho riaditeľstva ŽSR.Prvá smrteľná nehoda sa stala v utorok (15.5.) v úseku Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok. V piatok (18.5.) došlo k druhej smrteľnej nehode v úseku Bernolákovo - Senec. V sobotu (19.5.) na železniciach medzi Sabinovom a Lipanmi zomrel ďalší človek.Železnice evidujú za uplynulý týždeň aj štyri zrážky auta s vlakom. Pri jednej z nich utrpela zranenie okoloidúca chodkyňa, do ktorej narazilo odrazené auto.pripomínajú ŽSR.Aj v uplynulom týždni vyčíňali na železniciach vandali. V úseku Príbovce - Rakovo - Diviaky nakopili skaly, do ktorých narazil osobný vlak. Ďalší v úseku Košice - Čaňa hádzali do vlaku kamene. Objavili sa aj krádeže. V úseku Hatalov - Bánovce nad Ondavou zlodeji ukradli napájacie laná k transformátoru a v stanici Zohor transformátory.