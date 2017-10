Mireille Mathieu je prvou európskou umelkyňou, ktorá vystúpila v Číne Foto: JVS Group Foto: JVS Group

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. októbra (OTS) - Francúzska šansoniérka Mireille Mathieu patrí medzi legendy svetovej populárnej hudby. Spoločne s Paulom Ankom, Charlesom Aznavourom alebo Tomom Jonesom patrí medzi najvýznamnejšie hudobné osobnosti 60. a 70. rokov. Počas svojej dlhoročnej kariéry predala viac ako sto miliónov albumov a vystupovala takmer na všetkých svetových kontinentoch. 27. októbra 2017 vystúpi so svojím orchestrom v bratislavskej Incheba Expo Aréne.Všetko začalo u nás v Avignone, vďaka lokálnej talentovej súťaži. Vyhrala som cestovné lístky do Paríža, kde som vystúpila vo veľkej televíznej speváckej súťaži. To bol pre mňa veľký zážitok, cestovala so mnou celá rodina, čo bola obrovská podpora. Moji rodičia ma veľmi podporovali. To mi naozaj pomohlo v celkovej kariére.Je to pre mňa veľká česť. Viete, Edith bola vždy môj vzor a veľká učiteľka. Vnímala som ju od útleho detstva a vždy som chcela byť ako ona. Počas svojej kariéry som vystupovala na celom svete a tak verím, že prívlastok nástupkyňa Edith Piaf, je tak trochu zaslúžený. V každom prípade k Edith Piaf som vždy prechovávala obrovský rešpekt, bola to veľká speváčka.Máte pravdu, v hudobnom svete sa pohybujem už dlho. To, že stále koncertujem a dlhé roky sa stretávam s úspechom je možno aj vďaka tomu, že som nikdy nemenila svoje zásady a zvyky. Som, bola som a vždy budem sama sebou. Celý život robím to, čo milujem – teda spievam. Viete, že zo všetkého najviac milujem koncerty vo Francúzsku? Cítim, že mi moji krajania dávajú rovnakú lásku ako ja im.Pokiaľ budeme hovoriť o zdroji životnej sily, tak samozrejme je potrebné sa o svoje telo postarať. Mám rada dobré jedlo, ale nikdy sa neprejedám. Dávam prednosť organickým produktom ako sú ryby, ovocie a zelenina. Okrem toho som nikdy nefajčila a veľmi veľa spím. To hlavne pred koncertom.Asi to tak bude. V roku 1986 ma pozvala čínska vláda, aby som odohrala turné po ich krajine. Cestovala som so svojimi francúzskymi hudobníkmi, spoločne so skvelým čínskym sláčikovým orchestrom. Vtedy sme odohrali dva koncerty v Pekingu a Šanghaji. Dostalo sa mi veľmi príjemné privítanie. Keď som spievala pieseň "Jazmínový kvet" v čínštine, publikum bolo nadšené....Celkovo spievam v deviatich svetových jazykoch. Najťažšia nie je pre mňa, keďže som európanka, čínština alebo japončina, ale fínština. Tento jazyk má naozaj veľmi ťažkú výslovnosť.Momentálne pripravujem nový album, bude tam asi 15 piesní v nemeckom jazyku. Potom si chcem oddýchnuť, u nás doma v Avignone a tráviť čas s blízkymi. No a po lete vyrážam na európske turné, počas ktorého budem koncertovať v Bratislave a Prahe. Na Bratislavu sa už veľmi teším, mám na ňu pekné spomienky. Je to pekné mesto a na koncerte som tam zažila úžasné publikum. Vstupenky na koncert ešte stále v predaji v sieti Ticketportal