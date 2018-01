Mironenko: Parlamentné voľby na Ukrajine prinesú výraznú zmenu

Na ilustračnej snímke uprostred opozičný líder Michail Saakašvili, bývalá gruzínska hlava štátu, ktorý teraz pôsobí na Ukrajine. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva/Bratislava 14. januára (TASR) - Parlamentné voľby na Ukrajine v roku 2019 prinesú výraznú zmenu, domnieva sa Viktor Mironenko, vedúci Centra ukrajinských štúdií Inštitútu Európy Ruskej akadémie vied, šéfredaktor časopisu Sovremennaja Jevropa (Súčasná Európa).Ruský analytik v rozhovore pre TASR uviedol, že konfigurácia politického poľa a volebnej geografie Ukrajiny sa výrazne zmení.domnieva sa analytik.Pokiaľ ide o perspektívu Ukrajiny v EÚ a NATO, nevidí to pozitívne.myslí si Mironenko.K samotnému konfliktu na východe Ukrajiny uviedol, že dnes je to už typickýavšak taký, ktorý nemôže byťpo dlhú dobu. Môže ale podľa neho viesť k najväčšej humanitárnej katastrofe v Európe od druhej svetovej vojny a je schopný kedykoľvek prerásť do ozbrojeného konfliktu v plnej miere s nepredvídateľnými dôsledkami.K minským dohodám, ktoré mali ukončiť boje medzi vládnymi silami a proruskými separatistami, Mironenko uviedol, že sú účinné z hľadiska predvídania eskalácie násilia v konfliktnej zóne. Podľa jeho slov síce zohrali dôležitú pozitívnu úlohu, aleNa otázku, či má Ukrajina v súčasnosti rovnakú podporu Západu ako na začiatku konfliktu, šéfredaktor Súčasnej Európy uviedol:predpokladá Mironenko.Poznamenal, že cieľom politiky, ktorú vo vzťahu k Ukrajine uskutočňuje ruská vládna administratíva, jePlán Kanady a USA dodávať Ukrajine zbrane označil Mironenko za legitímny krok:V médiách sa objavili rôzne špekulácie, ako by mohol ruský prezident Vladimir Putin využiť "víťazstvo" v Sýrii pri riešení konfliktu na Ukrajine. Ruský analytik však hovorí, že šéf Kremľa nemôže toto "víťazstvo" nijako využiť.poznamenal.Pokiaľ ide o predvídanie Putinových krokov na medzinárodnej scéne, Mironenko sa nazdáva, žeK náladám v ukrajinskej spoločnosti uviedol, že po štyroch rokoch krízy aprevažuje v povedomí verejnosti názor oProti korupcii, ktorá patrí medzi najvážnejšie problémy Ukrajiny, nemožno podľa ruského analytika bojovať len administratívne.vysvetlil Mironenko.Aby Ukrajina porazila korupciu a aby vôbec prežila, musí sa podľa jeho slov staťpovedal šéfredaktor Súčasnej Európy.K osobe bývalého gruzínskeho prezidenta a exgubernátora ukrajinskej Odeskej oblasti Michaila Saakašviliho, ktorý spustil na Ukrajine vlnu protivládnych protestov, uviedol, že. Poznamenal, že Saakašvili vytvoril predstavy o tom, ako by mala vyzerať moderná spoločnosť a štát.mieni Mironenko.A aké vidí najväčšie pozitíva a negatíva na Ukrajine za rok 2017?dodal Viktor Mironenko.