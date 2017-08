Miroslav Lajčák sa stretol s indickým premiérom i šéfkou diplomacie

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Naí Dillí/Bratislava 29. augusta (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák absolvoval v dňoch 27.-28. augusta návštevu Indie na pozvanie indickej strany, a to v kontexte nadchádzajúceho prevzatia funkcie predsedu 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.Ako dnes TASR informoval Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Lajčáka prijal premiér indický Naréndra Módí, stretol sa s rezortnou partnerkou Sušmou Svarádžovou i so štátnym ministrom zahraničných vecí M.J. Akbarom.Počas stretnutia s indickým premiérom minister Lajčák predstavil svoje priority pre nadchádzajúce zasadnutie VZ OSN zamerané na zlepšovanie života ľudí, predchádzanie konfliktom, riešenie migrácie, agendu ľudských práv, presadzovanie cieľov udržateľného rozvoja a boja proti klimatickým zmenám.uviedol šéf slovenskej diplomacie.S indickým premiérom diskutoval aj o otázkach boja proti terorizmu, chudobe, o potrebe vzdelávania najmä mladých ľudí, ako aj o úlohe regionálnych organizácií v medzinárodnom systéme.Na bilaterálne otázky sa sústredilo rokovanie ministra Lajčáka so štátnym ministrom zahraničných vecí Indie; hovorilo sa o perspektívach vzájomnej spolupráce medzi SR a Indiou v kontexte EÚ aj multilaterálnej diplomacie. Miroslav Lajčák podporil zbližovanie pozícií v rámci strategického partnerstva EÚ-India.Nad rámec oficiálnych podujatí Miroslav Lajčák uskutočnil návštevu regionálneho zastúpenia OSN v Naí Dillí vedeného rezidentným koordinátorom Jurijom Afanasievom, v rámci ktorej sa zoznámil s prácou jednotlivých agentúr OSN v Indii.Na pozvanie veľvyslanca Hardeepa S. Puriho, predsedu Výskumného informačného systému pre rozvojové krajiny (RIS), sa M. Lajčák stretol s poprednými indickými odborníkmi na témy OSN, s ktorými si vymenil názory a skúsenosti o fungovaní a načrtol možnosti ďalšieho zlepšovania chodu tejto svetovej organizácie, dodal tlačový odbor slovenského rezortu diplomacie.