Miroslav Mikolášik ponúka stáž v Európskom parlamente

Foto: Archív MM /Mária Jakušová Foto: Archív MM /Mária Jakušová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 11. mája (OTS) - Ponúka ju slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH) v termíne. Prihlásiť sa treba do konca mája.Slovenský europoslanec pokračuje v podpore nadaných mladých ľudí formou ponuky stáže vo svojej poslaneckej kancelárii v Bruseli. Stážista sa stane plnohodnotným členom tímu europoslanca, pričom sa bude podieľať na tvorbe odborných podkladov súvisiacich s pracovnou náplňou Miroslava Mikolášika. Nový člen poslaneckej kancelárie sa bude okrem prípravy aktuálnych projektov zúčastňovať pracovných aktivít Európskeho parlamentu.O stáž sa môžu uchádzať absolventi vysokej školy, prípadne študenti krátko pred jej absolvovaním (v poslednom ročníku štúdia). Základnou charakteristikou uchádzača by mal byť záujem o veci verejné a budúcnosť Slovenska i Európy. Pre záujemcov by malo platiť aj to, že svojím aktívnym prístupom chcú pretvárať spoločnosť, sú tvoriví, nápadití, vedia pracovať nezávisle, vedia si stanoviť vlastné priority a zaujímajú sa o politický, sociálny a duchovný rozvoj spoločnosti i jednotlivca.Podmienkou absolvovania stáže je výborná znalosť anglického a/alebo francúzskeho jazyka. Uprednostnení sú kandidáti s vedomosťou oboch jazykov. Znalosť iných jazykov je výhodou.Odborná stáž v poslackej kancelárii Miroslava Mikolášika v Bruseli sa uskutoční od 4. septembra do 30. novembra 2017. Na obdobie absolvovania stáže získa stážista finančný príspevok vo výške 1000 EUR mesačne.Uchádzači musia najneskôr do 31. mája 2017 (vrátane) doručiť životopis a motivačný list (oba v slovenskom i anglickom jazyku) elektronicky na adresu miroslav.mikolasik@ep.europa.eu Kandidáti, ktorí postúpia do užšieho výberového konania, budú kontaktovaní v priebehu mesiaca jún s dohodnutím termínu ústneho pohovoru s Miroslavom Mikolášikom, ktorý si spomedzi nich vyberie nového stážistu.