Misia pri brehoch Líbye pokračuje aj napriek hrozbám, tvrdí Taliansko

Rím 4. augusta (TASR) - Taliansky veľvyslanec v Líbyi dnes vyhlásil, že námorná misia jeho krajiny namierená proti pašerákom migrantov bude aj napriek hrozbám naďalej pokračovať.Veliteľ samozvanej líbyjskej národnej armády na východe krajiny Chalífa Haftar nariadil vo štvrtok námorným základniam, aby ostreľovali talianske plavidlá, ak by pomáhali líbyjskej pobrežnej stráži na západnom pobreží, kde sídli množstvo pašerákov.Taliansko vyslalo misiu na pomoc pobrežnej stráži s cieľom obmedziť prílev migrantov prekonávajúcich na lodiach Stredozemné more. Aj dnes talianska vláda potvrdila, že misiu vyslali na žiadosť vlády v Tripolise, ktorú uznáva Organizácia Spojených národov.Taliansky denník Corriere della Sera citoval veľvyslanca Giuseppeho Perroneho, že hrozbyLíbya sa ocitla v chaose po občianskej vojne v roku 2011, počas ktorej došlo k zvrhnutiu a zabitiu diktátora Muhammada Kaddáfího. V súčasnosti je rozdelená medzi súperiace vlády a milície, pripomína agentúra AP.Podľa informácií denníka Corriere della Sera by malo Taliansko nasadiť na hliadkovanie pri líbyjských brehoch jedno veľké a päť menších plavidiel. Do misie by okrem toho malo byť zapojených 500-1000 príslušníkov talianskych ozbrojených síl, lietadlá, vrtuľníky a drony.Taliansko sa snaží s podporou Európskej únie regulovať aj aktivity mimovládnych organizácií po tom, ako európska pohraničná agentúra Frontex a talianska prokuratúra obvinili charitatívne organizácie z podnecovania presunov migrantov a z podpory pašeráckych organizácií. Majú sa toho dopúšťať tým, že vykonávajú záchranné operácie čoraz bližšie k líbyjským brehom a prevážajú migrantov do Európy.