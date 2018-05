Mistríková:Návrhy SaS na zmeny v zákone o AvF môžu mať negatívny vplyv

Zuzana Mistríková, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 27. mája (TASR) – Návrh novely zákona o Audiovizuálnom fonde (AvF), ktorý predložili na júnovú schôdzu Národnej rady SR poslanci za SaS Renáta Kaščáková a Jozef Rajtár, môže mať podľa Asociácie nezávislých producentov (ANP) na filmové prostredie zásadne negatívny vplyv. Prezidentka ANP Zuzana Mistríková naráža primárne na návrh zrušenia podpory vývoja filmových projektov a zákaz kombinácie verejných zdrojov určených pre produkciu.Mistríková v prvom prípade upozorňuje, že prostriedky na vývoj filmov sú napríklad v prípade animovaných diel (ale nie len tých) nevyhnutné.zdôraznila. Vývoj považuje aj za efektívny nástroj, ako overiť potenciál námetov, a tým pádom funguje ako efektívny nástroj potrebnej selekcie.doplnila.Druhý návrh liberálov, aby nebolo možné čerpať dotácie z viacerých zdrojov, podľa Mistríkovej priamo ohrozuje produkciu ako takú.upozornila prezidentka ANP a dodala, že aj úspešné filmy z posledného obdobia ako Mečiar či Dubček by nevznikli, ak by nemohli využiť príspevky z viacerých fondov.Mistríková je zároveň presvedčená, že návrhy zmeny zákonov, ovplyvňujúce celé prostredie, by nemali byť iniciované len na základe podozrenia z pochybenia dotačného systému v prípade jedného projektu. Naráža tým na fakt, že návrh novely iniciovali liberáli v súvislosti s podozreniami na subvenčný podvod pri dotáciách AvF pre filmové dielo Generál. Podľa ich zistení ide o reťazenie zmluvných podmienok na jeden a ten istý projekt. AvF tvrdenia liberálov dôrazne odmietol.Poslanci SaS navrhujú, aby po novom mohli dotáciu Audiovizuálneho fondu filmári dostať len na výrobu diela ako celok, od jeho prípravy až po distribúciu. Podstatou zmeny je to, aby dotácia nemohla byť udelená na samotnú prípravu, vývoj, resp. scenár filmového diela. Vývoj a scenár by podľa návrhu mal byť vlastným vkladom žiadateľa. Návrh legislatívnej zmeny ďalej ustanovuje, že jeden projekt ako celok môže získať podporu iba raz, a zároveň sa podpora neposkytuje na realizáciu projektov, ktoré už získali finančné prostriedky od iných subjektov verejnej správy.uviedli predkladatelia návrhu.