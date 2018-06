Míting na podporu etiópskeho premiéra narušil výbuch, hlásia mŕtvych

Etiópsky premiér Abij Ahmed Alí, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Addis Abeba 23. júna (TASR) - Viacero ľudí zahynulo v sobotu pri výbuchu na veľkom zhromaždení na podporu nového reformistického premiéra Etiópie Abija Ahmada Alího. Explózia narušila míting v metropole Addis Abeba krátko po tom, ako premiér prehovoril a mával davu desaťtisícov svojich stúpencov, informovala tlačová agentúra AP.Abija rýchlo odviedli do bezpečia a následne sa obrátil s príhovorom k občanom. Povedal v ňom, že výbuch zabila zranil ďalších. Označil to za, ktorý však nebol úspešný.Podľa organizátora zhromaždenia sa niekto v dave pokúsil hodiť granát na pódium, okolostojaci ľudia mu však v tom zabránili.povedal Sejum Tešome pre AP s tým, že na mieste okamžite zadržali troch podozrivých, dvoch mužov a jednu ženu.Premiér Abij v príhovore tiež vyhlásil, že útok na mítingu bol, a dodal:K výbuchu na zaplnenom námestí v centre hlavného mesta došlo po týždňoch rozsiahlych reforiem, ktoré ohromili mnohých v druhej najľudnatejšej krajine Afriky po rokoch protivládnych protestov, výnimočných stavov, zatýkania tisícov ľudí a opakovaného dlhého blokovania prístupu na internet.Abij (42) sa ujal úradu v apríli a rýchlo oznámil prepustenie desaťtisícov väzňov, sprístupnenie štátnych firiem pre súkromné investície a prijatie mierovej dohody so susednou Eritreou. Webové stránky odblokovali a opozičných predstaviteľov pozvali na večeru s predsedom vlády, opisuje situáciu AP.