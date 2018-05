Mitrík: A. Kiska je naklonený myšlienke osobitného kontrolného výboru

Na snímke vpravo prezident SR Andrej Kiska a vľavo predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík počas prijatia v Prezidentskom paláci 23.mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 23. mája (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska je naklonený myšlienke inštitútu osobitného parlamentného kontrolného výboru pre podrobnejšie prerokúvanie zistení Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Predseda úradu Karol Mitrík to uviedol v stredu po prijatí u hlavy štátu. Bola to jedna z tém rozhovoru o práci úradu.Podľa Mitríka je Slovensko jediným štátom Vyšehradskej štvorky a širšieho okolia, ktorý takýto výbor nemá.priblížil Mitrík. Publikovanie zistení, pozitívnych aj negatívnych, je motiváciou do ďalšej práce, zdôraznil šéf NKÚ.Podľa Mitríka sa prezident pýtal aj na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) a dostal detailné vysvetlenie procesov kontroly a zistení NKÚ.uviedol na adresu PPA šéf kontrolórov.