Mitrík: Chceme, aby občania vedeli, ako sa nakladá s verejnými zdrojmi

Na snímke Karol Mitrík, archívne foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. júna (TASR) – Prioritou Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) je podľa jeho predsedu Karola Mitríka to, aby občania tejto krajiny vedeli, ako sa nakladá s verejnými zdrojmi.konštatoval Mitrík na dnešnom stretnutí s novinármi, kde hodnotil dva roky na poste šéfa kontrolného úradu.Napríklad NKÚ podľa jeho slov práve kontroluje reformu ESO (Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa). Očakáva, že kontrola by sa mohla ukončiť v novembri tohto roku. Zároveň sa však NKÚ v súčasnosti zaoberá aj kontrolou slovenského predsedníctva v Rade EÚ.priblížil Mitrík. Ukončenie tejto kontroly odhaduje na september tohto roka.doplnil tiež šéf NKÚ. Konkrétne ide podľa jeho slov o kontrolu problematiky vysokých odmien Štefana Harabina.odhadol Mitrík.Pripomenul aj kontroly v rezorte zdravotníctva, ktoré v súčasnosti prebiehajú. Aktuálne sa končí ich druhá etapa a mala by sa zverejniť druhá čiastková správa z kontrol 13 nemocníc. Celkovo však úrad má podľa Mitríka čo robiť, aby do konca roka ukončil kontroly v tejto oblasti.Súčasne avizoval, že sa úrad uchádza o sumu 2,3 milióna eur z eurofondových zdrojov, z ktorých väčšina má byť určená na certifikované vzdelávanie zamestnancov úradu. Táto suma je podľa NKÚ určená na obdobie štyroch rokov. Tento projekt by chcel kontrolný úrad spustiť na jeseň tohto roku.Mitrík by bol pritom podľa vlastných slov rád, keby sa mohla na úrad zavesiť tabuľa, akú má táto inštitúcia v Českej republike. A teda, že najlepšou investíciou občana, čo sa týka verejných zdrojov, je investícia do Najvyššieho kontrolného úradu. V súčasnosti by si ju Mitrík ešte celkom netrúfal dať na úrad.opísal Mitrík.Súčasne avizoval, že v roku 2019 chce slovenský Najvyšší kontrolný úrad podstúpiť veľké medzinárodné hodnotenie kvality jeho práce. V rámci neho by mali prácu, postupy a rôzne procesy úradu hodnotiť kontrolné úrady iných štátov.