Mjanmarská armáda našla čiernu skrinku z havarovaného lietadla

Čierna skrinka, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rangún 19. júna (TASR) - Mjanmarská armáda informovala o náleze čiernej skrinky z prepravného vojenského lietadla, ktoré sa začiatkom mesiaca zrútilo do Andamanského mora. S odvolaním sa na dnes zverejnené správy mjanmarských médií to napísala agentúra DPA.Čierna skrinka obsahujúca letové záznamy sa našla v nedeľu - 12 dní po tragédii - v zadnej časti vraku lietadla.píše sa vo vyhlásení kancelárie vrchného veliteľa armády.Prepravné lietadlo mjanmarskej armády so 122 pasažiermi zmizlo z radarov v stredu 7. júna o 13.35 h miestneho času (09.05 h SELČ) približne 32 kilometrov západne od mesta Tavoj a hodinu letu na juh od Rangúnu. Na palube lietadla sa na nachádzali najmä rodiny vojakov.Lietadlo čínskej výroby sa stratilo necelú pol hodinu po štarte zo súostrovia Mergui. Stroj smeroval ponad Andamanské more do Rangúnu. V čase nešťastia v zmienenej oblasti pršalo, dážď však nebol intenzívny.Pátracie tímy dosiaľ našli telá 92 osôb.