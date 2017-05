Mjanmarská polícia varovnou streľbou rozohnala budhistických radikálov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rangún 10. mája (TASR) - Mjanmarská polícia bola dnes nútená použiť varovnú streľbu do vzduchu, aby ukončila konfrontáciu medzi budhistami a moslimami na jednom z predmestí Rangúnu.Podľa agentúry AP išlo o ďalší prejav protimoslimských nálad v prevažne budhistickom Mjanmarsku po tom, ako ultranacionalistickí budhistickí mnísi a ich podporovatelia v apríli dosiahli zavretie dvoch moslimských škôl v Rangúne.Dnešné potýčky nastali po tom, ako desiatky budhistických radikálov, vrátane mníchov, vnikli po polnoci (miestneho času) na moslimské predmestie Rangúnu s tým, že sa tam ilegálne skrývajú príslušníci etnickej skupiny Rohingov. Polícia na rozohnanie davu použila varovné výstrely do vzduchu.Moslimskí Rohingovia žijú prevažne v Mjanmarsku a v Bangladéši. V oboch krajinách čelia diskriminácii, pričom ani Mjanmarsko, ani Bangladéš nie sú ochotné udeliť im občianstvo - a radikálni budhisti dokonca existenciu rohinského etnika popierajú. Rohingovia v Mjanmarsku žijú v Jakchainskom štáte, ktorý nemôžu opustiť bez zvláštneho povolenia.V roku 2012 vypukli v Jakchainskom štáte nepokoje medzi rohinskou menšinou a väčšinovými budhistami, ktoré si vyžiadali stovky obetí. K novým násilnostiam došlo aj vlani. Vzbura Rohingov vtedy viedla k mohutnej odvete mjanmarskej armády, ktorá si podľa ľudskoprávnych organizácií vyžiadala stovky obetí a viedla k úteku asi 75.000 ľudí do susedného Bangladéša.