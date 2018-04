Mjanmarskí povstalci varujú pred zhoršením situácie v Kačjinskom štáte

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rangún 27. apríla (TASR) - Boje medzi vládnymi jednotkami a povstalcami v odľahlých častiach mjanmarského Kačjinského štátu môžu ešte viac eskalovať, v dôsledku čoho dôjde k zhoršeniu humanitárnej krízy. Pre agentúru Reuters to v piatok povedal hovorca vojenskej organizácie Kačjinská armáda za nezávislosť (KIA).K stretom bojovníkov z KIA - jednej z najsilnejších povstaleckých skupín v Mjanmarsku - s vládnymi vojakmi dochádza v tomto regióne hraničiacom s Indiou a Čínou pravidelne od roku 2011, keď sa prerušilo 17 rokov trvajúce prímerie. Od začiatku apríla sa konflikt ďalej vyhrocoval a pred bojmi ušlo do bezpečia viac než 4000 ľudí, informovala nedávno humanitárna organizácia so sídlom v Kačjinskom štáte - administratívnej oblasti na severe Mjanmarska.Boje zaznamenali v polovici z tamojších 18 okresov, do ktorých mjanmarská armáda vyslala na potlačenie KIA približne 2000 príslušníkov pešieho vojska, vrtuľníky a bojové lietadlo, informoval hovorca KIA.povedal.pokračoval s tým, že nedávne strety označil za, odkedy začali vojaci z Kačjinského štátu boje s armádou v šesťdesiatych rokoch minulého storočia.Mjanmarská armáda ani civilná vláda sa k tejto informácii bezprostredne nevyjadrili, dodal Reuters.Mjanmarsko je sužované konfliktom medzi ústrednou armádou a etnickými povstalcami od roku 1948, keď krajina získala nezávislosť od Británie.