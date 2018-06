Mjanmarsko a agentúry OSN podpísali memorandum o návrate Rohingov

Rohingovia, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rangún 6. júna (TASR) - Mjanmarsko a agentúry OSN podpísali v stredu dohodu, ktorá by mohla viesť k návratu časti zo 700.000 príslušníkov moslimského etnika Rohingov z Bangladéša, kam ušli pred perzekúciou mjanmarských bezpečnostných síl a radikálnych budhistov. Prevažne budhistické Mjanmarsko tvrdí, že jeho zásahy boli legitímnou reakciou na útoky militantov v regióne.Memorandum o porozumení má vytvoriť "rámec pre spoluprácu" s cieľom vytvoriť podmienky pre "dobrovoľnú, bezpečnú, dôstojnú a udržateľnú" repatriáciu rohinských utečencov.Predstavitelia OSN spresnili, že memorandum stanovuje, že jej agentúry na pomoc utečencom budú mať prístup do mjanmarskej administratívnej oblasti Jakchainský štát, kde sa násilnosti voči Rohingom odohrávali.Mjanmarské úrady umožnia agentúram OSN, aby na mieste posúdili situáciu a poskytli následne utečencom informácie o podmienkach v lokalitách, kam by sa mohli vrátiť. Na základe týchto informácií sa potom rohinskí utečenci budú môcť lepšie rozhodnúť, či sa chcú vrátiť do Mjanmarska.Ľudskoprávne skupiny napriek týmto ústretovým krokom mjanmarských úradov a uzavretým dohodám zostávajú pesimistické ohľadom možnosti návratu Rohingov. Poukazujú pritom na to, že mjanmarská vláda neposkytla žiadne záruky ohľadom plnenia daných sľubov. Pripomínajú tiež, že mjanmarská vláda Rohingom desaťročia odmietala udeliť občianstvo a neuznáva ich ako národnostnú skupinu.pýta sa Ťjo Win, výkonný riaditeľ organizácie Burma Human Rights Network.uviedol.