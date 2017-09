Mjanmarsko chce nášľapnými mínami na hranici brániť Rohingom v návrate

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dháka 6. septembra (TASR) - Mjanmarské úrady kladú pozdĺž svojich hraníc s Bangladéšom míny, aby sa utečenci z etnika Rohingov nemohli vrátiť do svojich domovov v Mjanmarsku. Informovala o tom dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroj vo vláde Bangladéša, kam Rohingovia pred násilím vo vlastnej krajine unikajú.Podľa Reuters kladenie nášľapných mín v tesnej blízkosti hraničných zátarás obohnaných ostatným drôtom pokračuje už tretí deň.Nemenovaný bangladéšsky pohraničník okrem toho Reuters informoval, že v utorok došlo v tejto časti spoločnej hranice k najmenej dvom výbuchom. Zranené pri tom boli dve deti.Reuters dodal, že bangladéšska vláda chce dnes Mjanmarsku zaslať protestnú nótu proti zamínovaniu územia v blízkosti svojej hranice.Násilie v Jakchainskom štáte v Mjanmarsku vypuklo ešte 25. augusta, keď povstaleckí bojovníci patriaci k menšine Rohingov zaútočili na zhruba 30 policajných staníc. Mjanmarská armáda následne začala protiútok. Vzájomné potýčky si podľa jej údajov vyžiadali najmenej 400 mŕtvych, prevažne z radov povstalcov.Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v utorok informoval, že od 25. augusta uniklo pred násilnosťami z Mjanmarska do susedného Bangladéša až 123.000 príslušníkov moslimskej komunity Rohingov. Ešte v pondelok pritom UNHCR vydal správu o odhadovaných 87.000 utečencoch, ktorí z obavy pred násilnosťami prekročili hranice z Mjanmarska do Bangladéša. Podľa najnovších údajov, ktoré OSN zverejnila dnes, sa však počet rohinských utečencov v Bangladéši blíži už k 150.000.Prudký nárast počtu utečencov - z ktorých mnohí sú chorí alebo zranení -, spôsobil, že zdroje humanitárnych agentúr a spoločností sú už vyčerpané. Mnohí z utečencov nemajú žiadne prístrešky. Zamestnanci humanitárnych agentúr sa im snažia poskytnúť aspoň prístup k pitnej vode, hygienickým zariadeniam a potravinám.