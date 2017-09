Mjanmarsko: Su Ťij odsudzuje dezinformácie o moslimských Rohingoch

Na snímke Aun Schan Su Ťij, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rangún/New York 6. septembra (TASR) - Vplyvná mjanmarská politička a nositeľka Nobelovej ceny za mier Aun Schan Su Ťij dnes odsúdila "záplavu dezinformácií" o postavení a situácii moslimskej menšiny v Mjanmarsku, ktoré podľa nej šíria "rohinskí teroristi".Uviedla to v telefonickom rozhovore s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, pričom mala na mysli aj fotografie zverejnené koncom augusta tureckým vicepremiérom Mehmetom Šimšekom ako dôkazv Mjanmarsku. Šimšek neskôr tieto fotografie zo svojho konta na sociálnej sieti Facebook stiahol, lebo sa ukázalo, že nepochádzali z Mjanmarska.Su Ťij, ktorá zastáva funkciu štátnej radkyne, sa v rozhovore nezmienila a ani nekomentovala osud približne 125.000 moslimov z etnika Rohingov, ktorí pred násilnosťami v Mjanmarsku ušli do susedného Bangladéša. Ako dnes informoval detský fond OSN, asi 80 percent utečencov tvoria ženy a deti.Veľké znepokojenie v súvislosti s násilnosťami, ktoré sa v Mjanmarsku odohrávajú viac ako dva týždne, vyjadril v noci nadnes aj generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý v obave z humanitárnej katastrofy naliehavo požiadal Bezpečnostnú radu OSN, aby zainteresované strany vyzvala na zdržanlivosť a pokoj.Aun Schan Su Ťij vo svojom vyhlásení, vydanom v noci nadnes, uviedla, že vládaleboUbezpečila, že ľudia v Mjanmarsku majú právo nielen na politickú, ale aj sociálnu a humanitárnu ochranu. Varovala súčasne pred dezinformáciami, ktoré by mohli ovplyvniť vzťahy s inými krajinami. Spomínané Šimšekove fotografie označila len zazáplavy dezinformácií.Násilie v Jakchainskom štáte v Mjanmarsku vypuklo ešte 25. augusta, keď povstaleckí bojovníci patriaci k menšine Rohingov zaútočili na zhruba 30 policajných staníc. Mjanmarská armáda následne začala protiútok. Vzájomné strety si podľa jej údajov vyžiadali najmenej 400 mŕtvych, prevažne z radov povstalcov.