MK nemôže vstupovať do licenčných odmien, LITA sa s hoteliermi súdi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Odporúčame aj: Slovenskí hotelieri platia najvyššie licenčné odmeny v Európe

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. februára (TASR) – Licenčná odmena je vecou zmluvy medzi organizáciou kolektívnej správy a používateľom autorských práv. Ministerstvo kultúry (MK) SR tak reagovalo na výhrady Zväzu hotelov a reštaurácií (ZHR) SR, ktorý považuje odmeny stanovené autorskou spoločnosťou LITA za neprimerane vysoké.uviedol pre TASR hovorca rezortu Jozef Bednár.Dodal, že ak sa na výške odmeny, a tým aj uzavretí licenčnej zmluvy strany nevedia dohodnúť, používateľ môže požadovať, aby obsah takejto zmluvy vrátane odmeny určil súd.upozornil Bednár.Autorská spoločnosť LITA reagovala, že so ZHR viedla v roku 2015 rokovania, ktoré sa neskončili uzavretím dohody. Na to, aby autori dostali svoju odmenu, boli podľa nej nútení sa v tejto veci obrátiť na súdy. Vo viacerých prípadoch už prvostupňový súd nároky autorov potvrdil.zdôraznila organizácia.LITA združuje viac ako 2000 slovenských autorov z oblasti literatúry, divadla, audiovízie a výtvarného umenia a prostredníctvom zmlúv so sesterskými spoločnosťami desaťtisíce zahraničných autorov. Pripomenula, že autori nie sú platení pravidelnou mesačnou mzdou.domnieva sa.ZHR dnes upozornil, že odmeny pre organizácie kolektívnej správy za verejný prenos v izbách a spoločných priestoroch hotelov, penziónov či v reštauráciách sú na Slovensku najvyššie v Európe. Práve LITA má podľa neho licenčné poplatky až päťnásobne vyššie oproti priemeru v iných krajinách. Pre podozrenie zo zneužívania dominantného postavenia sa zväz obrátil na protimonopolný úrad.