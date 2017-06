MK SR hľadá šéfa Fondu pre podporu kultúry národnostných menšín

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. júna (TASR) – Ministerstvo kultúry (MK) SR dnes vyhlásilo výberové konanie na riaditeľa Fondu pre podporu kultúry národnostných menšín. Uchádzači o post šéfa novej verejnoprávnej inštitúcie môžu podať prihlášku do 30. júna.vymenovala základné kvalifikačné predpoklady vhodného kandidáta Zuzana Megová, generálna riaditeľka Sekcie umenia a štátneho jazyka MK SR.Všetky požadované kvalifikačné a osobnostné predpoklady uchádzača možno nájsť na stránke rezortu, na ktorej je oddnes zverejnená výzva súvisiaca s výberovým konaním.Kandidáti musia takisto predložiť projekt, v ktorom predstavia svoju víziu riadenia fondu.uviedla Megová.Vyhodnotenie výberového konania bude mať na starosti sedemčlenná odborná komisia, ktorú menuje minister kultúry. Rezort plánuje verejné vypočutie kandidátov, ktorí pred komisiu predstúpia. Híring by sa mal uskutočniť 11. júla.Návrh zákona o vzniku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín schválili poslanci Národnej rady SR 10. mája. Nová verejnoprávna inštitúcia nahradí súčasný dotačný systém, ktorým štát menšinovú kultúru podporuje prostredníctvom dotačného programu v gescii Úradu vlády SR. Zároveň navýši disponibilné prostriedky pre podporu kultúrnych aktivít menšín - namiesto súčasnej sumy 4,5 milióna eur v dotačnom programe bude mať fond podľa legislatívneho návrhu k dispozícii osem miliónov eur zo štátneho rozpočtu.Na čele fondu, vo funkcii štatutárneho a výkonného orgánu bude stáť riaditeľ, ktorého menuje minister kultúry na základe výberového konania. Ďalšími orgánmi fondu budú odborné rady, ktoré budú rozhodovať o rozdelení dotácií, dozorná komisia ako kontrolný orgán fondu a správna rada.Prvé grantové výzvy pre rok 2018 by mal fond uverejniť koncom tohto roka.