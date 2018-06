MK SR: Je neakceptovateľné, aby politici zasahovali do fungovania RTVS

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 1. júna (TASR) - Je neakceptovateľné, aby politici zasahovali do fungovania verejnoprávnej inštitúcie a zneužívali témy, ktoré sú vo výsostnej právomoci manažmentu RTVS. Po piatkovom stretnutí s generálnym riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom to povedala ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková.Rezník ministerku informoval o aktuálnej situácii v RTVS a ubezpečil ju, že verejnoprávne spravodajstvo nie je ohrozené a funguje v štandardnom režime. Hovoril s ňou tiež o pripravovanej jesennej vysielacej štruktúre a napĺňaní Zmluvy o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania.Vo štvrtok (31.5.) podalo 12 redaktorov RTVS výpovede a vyhlásilo, že ich odchod z RTVS je otázkou profesionality a novinárskej cti a nie sú za ním osobné spory. Hromadná výpoveď znepokojuje prezidenta SR Andreja Kisku aj opozičné strany SaS a OĽaNO. Podľa Kisku by sa napätou situáciou vo verejnoprávnom telerozhlase mala zaoberať vládna koalícia, príslušný parlamentný výbor a Rada RTVS.