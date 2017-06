Mladá americká firma Boom vyvíja nadzvukové dopravné lietadlo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Le Bourget 20. júna (TASR) - Vyše 13 rokov po vyradení nadzvukového dopravného lietadla Concorde sa jeho návrat v novej podobe javí ako čoraz pravdepodobnejší.Mladý americký podnik Boom získal na svoje lietadlo už 76 objednávok od piatich leteckých spoločností. Na najväčšom leteckom veľtrhu, ktorý sa koná tento týždeň na letisku Le Bourget pri Paríži, to povedal dnes zakladateľ spoločnosti Boom a predseda jej správnej rady Blake Scholl.Jeho lietadlo bude dosahovať cestovnú rýchlosť 2,2 Macha za hodinu, čo je viac ako dvojnásobok rýchlosti šírenia zvuku.Prvým Schollovým zákazníkom sa stala britská letecká spoločnosť Virgin Atlantic miliardára Richarda Bransona. Šéf Boomu bude mená svojich zákazníkov zverejňovať jednotlivo postupne.Menšie testovacie lietadlo označené ako XB-1 s názvom Baby-Boom má vzlietnuť koncom nasledujúceho roka. Prvý riadny stroj s cestujúcimi sa dostane do vzduchu v roku 2023.Vývoj lietadla postupne napreduje. Scholl povedal, že potrebné povolenia na Baby-Boom firma už dostala. Schvaľuje sa povolenie aj na väčší stroj. Nadzvukové lietadlo pôjde viac ako dvojnásobnou rýchlosťou než veľké boeingy a airbusy, let medzi Parížom a New Yorkom sa skráti na polovicu. Namiesto siedmich hodín bude treba na prekonanie vzdialenosti 3,5 hodiny.Predpokladaná cena stroja je 179 miliónov eur. Bude lacnejší ako najmenší veľkokapacitný boeing alebo airbus. Boom bude upravený pre 55 cestujúcich. Concorde ich mal vyše 100. Všetky boli obsadené iba výnimočne.Prevádzka Concordu sa stala silno nerentabilnou koncom roku 2003, keď výrazne zdražel letecký benzín. Jeho nevýhodou bola aj vysoká hlučnosť.Scholl povedal, že lietadlo bude o tretinu tichšie.