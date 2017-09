Mladá utečenka, ktorú rozplakala Merkelová, môže zostať v Nemecku

Nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 30. septembra (TASR) - Palestínske dievča, ktoré v roku 2015 povedalo osobne nemeckej kancelárke Angele Merkelovej svoje námietky voči zaobchádzaniu s utečencami v Nemecku, dostalo povolenie zostať v krajine na neurčito. Informovala o tom v piatok tlačová agentúra AP.Reem Sawhilová sa dostala medzi hlavné správy médií v júli 2015, keď počas podujatia s Merkelovou v meste Rostock plynulou nemčinou opísala kancelárke, ako sa bojí, že ju aj jej rodinu z Nemecka deportujú - a na záver sa Reem rozplakala. Merkelová totiž na jej obavy zareagovala slovami, že ju síce "chápe, ale politika je niekedy ťažká" a Nemecko nemôže prijať každého utečenca, takú situáciu "by jednoducho nezvládlo". Toto stretnutie so študentmi odvysielala televízia a video z neho sa rozšírilo na internete.Miestne úrady v severonemeckom Rostocku teraz oznámili, že Sawhilová má povolenie usadiť sa v Nemecku.Agentúra DPA v piatok napísala, že toto rozhodnutie znamená, že Sawhilovú ani jej rodičov nedeportujú a nakoniec môžu požiadať o nemecké občianstvo.Merkelovú kritizovali za to, že - ako sa zdalo - málo sa vcítila do Sawhilovej, ktorá mala vtedy 14 rokov. O niekoľko týždňov sa kancelárka rozhodla otvoriť hranice Nemecka pre desaťtisíce utečencov, uviaznutých v Maďarsku.