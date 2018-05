Mladá žena obvinila speváka R. Kellyho zo zneužívania

Spevák R. Kell.y Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 22. mája (TASR) - Mladá žena podala na newyorský súd žalobu na známeho amerického speváka R. Kellyho, ktorého obvinila zo sexuálneho napadnutia a z toho, že ju úmyselne nakazil genitálnym herpesom. Informovala o tom v utorok agentúra AP.Faith Rodgersová (20) uviedla, že speváka stretla pred rokom po koncerte v texaskom meste San Antonio. Povedala, že R. Kelly ju v priebehu spoločného vzťahu "duševne, pohlavne a slovne" zneužíval, napríklad ju za trest zamykal v izbe.Predstavitelia z tímu R. Kellyho odmietli v utorok Rodgersovej tvrdenia komentovať.R. Kelly patrí k najpredávanejším popovým spevákom v Spojených štátoch. Medzi jeho hity patrí skladba Ignition, I Believe I Can Fly či Bump N' Grind. Čelí už viacerým obvineniam z pohlavného zneužívania mladých žien, ktoré však popiera.Hudobná streamovacia služba Spotify nedávno piesne tohto R&B speváka odstránila zo svojich zoznamov skladieb, pričom sa odvolávala na nové pravidlá obmedzujúce šírenie nenávistných prejavov.