Mladé hádzanárky remizovali so Srbskom

Na snímke vľavo hráčka Srbska Nataša Lovričová a hráčky Slovenka Edina Pastoreková, brankárka Izabela Kondášová a Dora Manczalová v treťom zápase Slovenska v D-skupine majstrovstiev Európy hráčok do 17 rokov Srbsko - Slovensko 13. augusta 2017 v Michalovciach. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

ME hádzanárok do 17 rokov, D-skupina:

Srbsko - Slovensko 18:18 (9:9)



zostava SR: Kondášová, Chudovská - Trepáčová, Belušková, Pastoreková, Popovcová, Kakaščíková, Tomášechová, Lanczová, Ratvajská, Holíncová, Manczalová, Kóšová, Duranková, Michálková, Meszárosová



ďalšie výsledky:

A-skupina:

Nemecko - Rakúsko 28:10 (17:4)



B-skupina:

Dánsko - Maďarsko 27:31 (15:16)



C-skupina:

Rumunsko - Česko 27:27 (15:16)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 13. augusta (TASR) - Slovenky remizovali v nedeľu na ME hádzanárok do 17 rokov v Michalovciach so srbskými rovesníčkami 18:18 a po bojoch v základnej D-skupine majú na konte tri body.V zápase viackrát viedli a boli blízko k víťazstvu, no napokon získali iba jeden bod za remízu. O ich ďalšom osude a prípadnom postupe rozhodoval večerný súboj Španielska s Nórskom.