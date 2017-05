Mladé Slovenky často netušia, že pri antikoncepcii by nemali fajčiť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. mája (TASR) - Mladé Slovenky by sa k užívaniu antikoncepcie mali postaviť zodpovedne. Vyzývajú na to gynekológovia. Viaceré podľa nich netušia, že ak ju užívajú, mali by sa vyhnúť cigaretám.povedal dnes na tlačovej konferencii Ján Danko, prezident Slovenskej gynekologicko–pôrodníckej spoločnosti. Mnohé nevedia, že fajčenie zvyšuje riziko vzniku žilového tromboembolizmu, to je mierne vyššie práve u užívateliek antikoncepcie.Mladé ženy podľa gynekológov sexuálne experimentujú bez toho, aby mali aspoň základnú vedomosť o svojom tele. Informácie často hľadajú na webe, lekári tvrdia, že "doktor Google" je zväčša zlým radcom. Ak sa už dospievajúce dievčatá podľa nich na to dajú, mali by hľadať odpovede na overených stránkach.Danko potvrdil, že ženy ku gynekológovi nechodia rady. Preventívne prehliadky zďaleka nenavštevuje ani polovica pacientok. Práve na "preventívke" sa ale môžu s lekárom porozprávať, ten im odborne poradí, upozornil. Nepáči sa mu, že mladé ženy veria mýtom.Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť zastrešuje na webe internetovú poradňu. Ide o stránku www.milujemeaplanujeme.sk. Zaujať by mala najmä ženy, ktoré hľadajú "neutrálne informácie o svojom tele". Na web by mali podľa Danka chodiť i dospievajúce dievčatá, nájdu tam informácie o bezpečnom sexe. Tehotné ženy v pubertálnom veku nie sú totiž podľa neho žiadnou raritou.Danko vystúpil na štvrtej spoločnej konferencii slovenských a českých gynekológov. V Bratislave bude podujatie prebiehať i cez víkend. Konferencia sa koná striedavo v Česku a na Slovensku. Záštitu nad ňou prevzal prezident SR Andrej Kiska a minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD).