Mladé slovenské volejbalistky prehrali s Talianskom a nepostúpili

Kvalifikácia o postup na ME žien do 18 rokov, B-skupina Miláno:



SLOVENSKO - Taliansko 0:3 (-18, -15, -11)



Zápas trval: 70 minút, rozhodovali: Suhhovová (Est.) a Tomecová (Slovin.), 950 divákov.



SR: Erteltová 1, Fričová 6, Hrušecká 2, Jelínková 14, Bodnárová 5, Beneková 2, liberá Bojňanská a Kačerjaková (Herdová 3, Kupčiová 1, Kvasnová 0). Tréner: M. Matušov.





Výsledok druhého nedeľňajšieho zápasu:



Izrael – Bielorusko 0:3 (-13, –19, –16)





Konečná tabuľka B-skupiny:



1. Bielorusko 3 3 0 9:3 8



2. Taliansko 3 2 1 7:3 6



3. SLOVENSKO 3 1 2 5:6 4



4. Izrael 3 0 3 0:9 0

Miláno 15. januára (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky nepostúpili na majstrovstvá Európy do 18 rokov. Vo svojom poslednom zápase na kvalifikačnom turnaji v Miláne prehrali zverenky trénera Michala Matušova s domácim Talianskom 0:3 a v B-skupine obsadili tretie miesto.Postup na šampionát do Holandska si vybojovali Bielorusky, Talianky budú dúfať, že im šesť bodov bude stačiť na to, aby postúpili z druhého miesta. Posledný skončil bez bodu Izrael.Mladé Slovenky v zápase o všetko držali v úvode s favoritom krok. Hoci prehrávali 2:4, pri podaní Jelínkovej otočili skóre na 6:5. Po chybách na servise a v útoku sa Talianky potom dostali do vedenia 13:9. Domáce postupne prebrali taktovku a donútili trénera Matušova k timeoutu. Slovenkám to pomohlo a znížili z 10:16 na 13:16, keď pekný blok predviedla Jelínková. Tá istá hráčka potom na druhý pokus vytĺkla blok súpera a bolo už len 14:16. Po Bodnárovej útoku bolo 15:17 a nádej na zvrat stále žila. Záver setu však zvládli lepšie Talianky a vyhrali ho 25:18.Začiatok druhého setu Slovenkám nevyšiel a prehrávali 0:5. Zo zlého úvodu sa nevedeli spamätať a náskok domácich postupne narástol na osem bodov - 14:6. Talianky mali set po kontrolou a dostali sa do vedenia 2:0 (25:15). Tretie dejstvo bolo na začiatku vyrovnané, oba tímy sa držali bod po bode. Potom však Talianky pritlačili, donútili slovenské volejbalistky k chybám a vypracovali si náskok 14:8. V druhej polovici setu mali domáce jasne navrch, vyhrali 25:11 a celý duel 3:0.