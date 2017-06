Mladého Američana odsúdeného v KĽDR priviezli do Ohia

Zadržaný americký študent Otto Warmbier počas tlačovej konferencie v Pchjongjangu v pondelok 29. februára 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 14. júna (TASR) - Lietadlo so zdravotníckym vybavením dnes do mesta Cincinnati v americkom štáte Ohio dopravilo amerického občana Otta Warmbiera, ktorý bol v Severnej Kórei odsúdený na 15-ročný trest väzenia za protištátne činy a údajne už 16 mesiacov je v kóme. Lietadlo malo medzipristátie v Japonsku, informovala agentúra AP.Rodičia Otta Warmbiera pre AP uviedli, že o zdravotnom stave svojho 22-ročného syna sa dozvedeli len pred týždňom.Otta Warmbiera, študenta Virgínskej univerzity z predmestia Cincinnati, zadržali v komunistickej krajine v januári 2016 za údajný pokus o krádež propagandistického plagátu. Najvyšší súd KĽDR ho po jednohodinovom procese v marci 2016 odsúdil na trest 15 rokov odňatia slobody zahŕňajúci nútené práce.Podľa denníka The Washington Post boli Warmbierovi rodičia informovaní, že ich syn ochorel krátko po súdnom procese v KĽDR. Trpel botulizmom - vážnou intoxikáciou, ktorá spôsobuje problémy so zrakom a dýchaním, môže viesť k paralýze svalov a často i k smrti. Severokórejčania Warmbierovi údajne dali tabletku na spanie. Zo spánku sa však neprebral.Denník The New York Times s odvolaním sa na vysokopostaveného amerického vládneho úradníka s kontaktmi v tajných službách napísal, že Otto Warmbier bol v severokórejskom väzení vystavený bitkám. Americké úrady i jeho rodičia si dokonca istý čas mysleli, že na následky fyzického násilia zomrel.Bill Richardson, bývalý guvernér amerického štátu Nové Mexiko a vyjednávač za USA v tomto prípade, v utorok vyhlásil, že "Za škandalózne označil aj to, že švédski konzulárni pracovníci nemali celý rok prístup k tomuto občanovi Spojených štátov. Švédsko v Pchjongjangu zastupuje USA, keďže tie s KĽDR nemajú nadviazané diplomatické vzťahy.Prístup KĽDR v tejto kauze sa zmenil až v máji, keď Pchjongjang požiadal americkú stranu o naliehavé stretnutie. Schôdzka sa konala v nórskom Osle a Warmbierov prípad bol okrajovou témou rokovaní, ktoré boli venované najmä vzťahom oboch štátov a programu balistických a jadrových rakiet KĽDR.Podľa The New York Times o závažnosti mladíkovho zdravotného stavu bol osobitný predstaviteľ pre KĽDR na americkom ministerstve Joseph Y. Yun informovaný až minulý týždeň.Warmbierovo prepustenie z väzenia z humanitárnych dôvodov bolo následne zorganizované veľmi rýchlo.O Warmbierovom prepustení informoval minister zahraničných vecí USA Rex Tillerson už v utorok s tým, že jeho rezort naďalej vedie s Pchjongjangom rozhovory o ďalších troch Američanoch zadržiavaných v KĽDR.Správa o prepustení mladíka prišla v čase, keď je na opätovnej návšteve Severnej Kórey bývalý hviezdny americký basketbalista Dennis Rodman. Hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Heather Nauertová však v utorok na brífingu uviedla, že Rodman nemá nič spoločné s prepustením Otta Warmbiera.