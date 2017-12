Mládežnícky reprezentant Murcko utrpel pri autonehode vážne zranenia

Ilustračné foto Foto: TASR – VVZS ATE Foto: TASR – VVZS ATE

Bardejov 29. decembra (TASR) - Slovenský mládežnícky futbalový reprezentant Martin Murcko bol v stredu 27. decembra účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej utrpel vážne zranenia. Vrtuľníkom ho previezli do košickej nemocnice, kde sa podrobil okamžitej operácii hlavy. Naďalej je v starostlivosti lekárov. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského futbalového zväzu.K nehode prišlo, keď sa Murcko vracal s dvoma kamarátmi z koncertu a z vedľajšej cesty do ich auta vrazilo iné vozidlo. Útočník bardejovského Partizanu patrí k najväčším talentom slovenského futbalu. V lete ho tréner Milan Malatinský povolal do slovenskej osemnástky. V reprezentačnej sedemnástke sa už predtým blysol hetrikom do siete Severného Írska v priebehu 16 minút. Zaujal aj v zahraničí, má za sebou stáže v oboch manchesterských kluboch City i United, naposledy bol v Brightone.