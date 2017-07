Mladí budú na nové bývanie potrebovať viac vlastných peňazí

Ing. Matej Berenčík, Top Consultant spoločnosti DELUVIS Foto: DELUVIS Foto: DELUVIS

Bratislava 31. júla (OTS) - Priemerný mesačný príjem za uplynulý kalendárny rok v súčasnosti nesmie prekročiť hranicu 1 166,10 eur mesačne. Ak o úver žiada dvojica, ide o dvojnásobok tejto sumy. Pre niektorých ľudí je tak tento typ úveru nedosiahnuteľný. Dofinancovať nové bývanie si mladí budú musieť čoraz častejšie z iných zdrojov. Ktorý je výhodný?Výhodou hypotéky pre mladých je, že ak sa o ňu uchádzajú dvaja žiadatelia, ich príjem sa spočítava do jedného, takže jeden z partnerov môže zarobiť viac alebo menej ako ten druhý. Výška spoločného príjmu však nesmie prekročiť hranicu 2 332, 20 eur. Táto suma sa upravuje každý kvartál a je vypočítaná ako 1,3 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Ďalšou z podmienok na získanie hypotéky pre mladých je veková hranica, žiadateľ musí mať do 35 rokov. Dôležité je, aby sa žiadosť týkala kúpy, výstavby alebo rekonštrukcie nehnuteľnosti určenej na bývanie.Bonifikácia je vo výške troch percent, pričom jedno percento z toho poskytuje banka, dvomi percentami prispieva štát. Úrokové zvýhodnenie platí prvých päť rokov, pričom štátny príspevok je možné čerpať len do výšky 70% z celkovej ceny nehnuteľnosti, maximálne však do výšky 50 000 eur. Úver nad 70% LTV už banka poskytuje bez bonifikácie. Za priaznivých okolností však môže banka mladým poskytnúť úver až do výšky 90% LTV, treba sa však pripraviť na vyššiu úrokovú sadzbu. To znamená, že zvyšných 10 až 20% potrebnej sumy je potrebné dofinancovať iným spôsobom. „,“ radí, Top Consultant spoločnosti DELUVIS.Podľa špecialistu na osobné financie je to spôsobené čoraz prísnejšími podmienkami pre získanie štátnej prémie. Zvlášť atraktívny údajne nie je ani úrok na zmluve stavebného sporenia. Ľudia preto hľadajú alternatívnejšie riešenia šité na mieru a možnostiam. Rodín, ktoré disponujú takým množstvom peňazí je totiž na Slovensku značne pomenej. „,“ dodáva, Top Consultant spoločnosti DELUVIS.