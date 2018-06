Mladí Česi patria medzi najčastejších užívateľov marihuany v Európe

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 7. júna (TASR) - Mladí Česi patria medzi najčastejších užívateľov marihuany. Česká republika je zároveň hlavným výrobným miestom pervitínu v Európe. Vyplýva to z aktuálnej správy Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), z ktorej vo štvrtok citoval spravodajský portál Novinky.cz.Marihuanu alebo hašiš užila v uplynulom roku v Česku takmer pätina ľudí vo veku 15 až 34 rokov. V skupine od 15 do 16 rokov má v Česku najmenej jednu skúsenosť s marihuanou 37 percent ľudí, teda najviac z celej Európy. Vo Francúzsku, ktoré je v tejto štatistike na druhom mieste, je to 31 percent.Česko zostáva tiež ďalej hlavným zdrojom pervitínu v Európe, aj keď trendom poslednej doby je výroba tejto drogy v prihraničných oblastiach krajín, s ktorými ČR susedí. Podľa danej správy bolo v Európe v roku 2016 hlásených 291 nelegálnych výrobní pervitínu, z toho 261 v Česku. Droga sa v nich vyrába najmä pre český a slovenský trh.Pseudoefedrín používaný na výrobu pervitínu, nazývaného aj metamfetamín, je extrahovaný z liekov dovezených prevažne z Poľska, uvádzajú Novinky. Európska drogová správa sa zaoberá situáciou v 28 členských krajinách EÚ, v Turecku a Nórsku. Štatistické dáta, ktorá sa v nej uvádzajú, pochádzajú väčšinou z roku 2016.