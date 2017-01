Mladí chcú zhodnocovať svoje úspory a stále využívajú aj pobočky bánk

Ilustračné foto. Foto: wikimedia.org Foto: wikimedia.org

Bratislava 30. januára (TASR) - Až 69 % mladých Slovákov chce dlhodobo zhodnocovať svoje ušetrené peniaze a takmer polovica mladej generácie využíva pobočky na získavanie informácií. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, ktorý tak vyvracia zažité predsudky ľudí o financiách a svojej banke.Hoci 95 % mladých klientov do 26 rokov pravidelne používa online bankovníctvo, využívajú stále aj pobočky. Prieskum ukázal, že tak robí 47 %. Je to dokonca viac ako v prípade ich rodičov a len o niečo menej ako v prípade prarodičov.vysvetľuje hovorkyňa banky Zuzana Ďuďáková.Prieskum vyvrátil aj ďalší častý predsudok o nezodpovednom správaní mladých k peniazom. Sedem z desiatich z nich totiž za dôležité považuje dlhodobé zhodnotenie ich peňazí. Dokonca až 82 % tvrdí, že chce finančné zabezpečenie pre prípad nečakaných udalostí a podobné percento myslí na riešenie svojho bývania. A aj keď je pre nich dôchodok ďaleko, 57 % mladých Slovákov má v rebríčku hodnôt vysoko aj nutnosť zabezpečiť sa na starobu. "Že sa mladí ihneď nezadlžujú, ukazujú aj naše štatistiky. Len každý desiaty z našich klientov do 25 rokov má dohodnutý spotrebiteľský úver a len 15 % aktívne využíva kontokorent," potvrdzuje Ďuďáková.Slováci nemajú problém ani vymeniť banku. Za posledných päť rokov vyskúšala novú banku až tretina opýtaných. Hľadať ideálneho poskytovateľa bankových služieb sa nebojí najmä ekonomicky aktívna generácia súčasných rodičov.Veľké predsudky sa spájajú aj so sporením a investovaním. Prieskum ukázal, že viac ako polovica respondentov si sporí na sporiacom účte, štvrtina na termínovaných vkladoch a tretina na dôchodok. O zriadení sporiaceho účtu pritom uvažuje ďalšia štvrtina ľudí v produktívnom veku.Najsilnejšie predsudky v súvislosti s bankovníctvom a ich vzťahom k peniazom zvyčajne prevládajú o senioroch. Prieskum vyvrátil najmä veľkú fámu o senioroch a ich ukladaní si celoživotných úspor doma do vankúša. Naopak, väčšina má doma peniaze len na najnutnejšie výdavky. Iba každý štvrtý senior má totiž doma hotovosť vyššiu ako 200 eur, čo je veľmi podobné číslo ako pri ostatných generáciách. Svoje peniaze tak už bežne ukladajú do banky. Neváhajú tiež k ich správe skúšať nové technológie.približuje Ďuďáková. Zároveň dodala, že takmer polovica seniorov sa v obchode snaží kartou zaplatiť vždy, keď je to možné.dodala Ďuďáková.