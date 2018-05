Mladí hokejisti do 18 rokov budú využívať priestory NŠC

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. mája (TASR) - Slovenský juniorský hokej bude môcť v nasledujúcich rokoch počítať s priestormi a vybavením Národného športového centra, ktoré patrí pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. V pondelok to na tlačovej konferencii oznámila rezortná ministerka Martina Lubyová.Ministerka najskôr osobne poďakovala za vzornú reprezentáciu na MS prostredníctvom prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martina Kohúta a generálneho manažéra reprezentácie Miroslava Šatana.uviedla Lubyová.Ministerka ďalej predstavila formu spolupráce s hokejovým zväzom. Tá sa týka mladých hokejistov do 18 rokov.Pozitívum v tomto smere vidí aj Miroslav Šatan:Generálny manažér ďalej prezradil, že by opäť rád obnovil projekt U18, ktorý po nedávno skončenej sezóne zrušili.Ministerke za pomoc poďakoval aj predseda SZĽH Martin Kohút: Mali sme možnosť porozprávať sa o spolupráci a podpore a som veľmi rád, že nám bolo ponúknuté Národné športové centrum. Verím, že to do budúcnosti prinesie ovocie.