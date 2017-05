Mladí lekári z celého sveta nacvičovali zásah pri hromadnom nešťastí

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lešť 5. mája (TASR) - Mladí lekári urgentnej medicíny z celého sveta dnes vo výcvikovom stredisku Lešť zasahovali pri simulovanom hromadnom nešťastí. Cvičenie sa konalo na záver odborného podujatia EuSEM Refresher Course, ktoré sa koná od stredy 3. mája v Banskej Bystrici. Účastníci si tak priamo v praxi mohli otestovať svoje vedomosti a zručnosti v oblasti medicíny katastrof.Ako pre TASR uviedol Vladimír Vanko, hovorca skupiny Falck na Slovensku, ktorá podujatie konané pod záštitou Európskej spoločnosti urgentnej medicíny (EuSEM) organizuje, takéto cvičenie bolo na Slovensku po prvý raz. Hlavnou témou podujatia boli hromadné nešťastia – moderné postupy a riadenie pri zásahu, novinky v poskytovaní prvej pomoci a medicíny katastrof.uviedol medicínsky riaditeľ spoločnosti Falck Záchranná, a.s., Volodymyr Kizyma.Na kurze sa celkovo zúčastnilo 21 mladých lekárov z Malty, Jordánska, Írska, Spojených arabských emirátov, Rakúska, Belgicka, Slovinska, Poľska, Španielska. Vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť boli pre nich pripravené dva scenáre. Prvým bol pád vrtuľníka na obytnú budovu, druhým hromadná zrážka autobusu s viacerými autami. Oba si vyžiadali spolu viac ako 40 zranených. Úlohou lekárov bolo správne manažovať obete nešťastia - identifikovať rozsah zranení, určiť prioritu ošetrení a následného transportu do nemocnice.Špeciálnym scenárom bola nemocnica, kde bolo treba zvládnuť nával takmer 15 veľmi ťažko zranených. Tím zložený zo štyroch až piatich lekárov, ktorí sa videli po prvý raz, si musel v krátkom čase rozdeliť úlohy a konať.Jednou z inštruktorov bola aj slovenská lekárka Eva Kušíková, ktorá má skúsenosti z pôsobenia na misiách v rôznych krajinách.priblížila.