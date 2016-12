Mladí ľudia môžu nájsť riešenia efektívneho hospodárenia s vodou

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 25. decembra (TASR) – Mladí ľudia do 30 rokov môžu až do konca januára 2017 zasielať svoje návrhy efektívneho riešenia hospodárenia s vodou. Súťaž Pre vodu organizuje už po druhý rok Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé a jej cieľom je prepojiť mladých s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a chcú riešiť konkrétne problémy s vodou vo svojich mestách a obciach. Najlepšie tri návrhy získajú finančnú odmenu. Konkrétny problém zo zoznamu zadaní si súťažiaci môžu vybrať zo zoznamu zverejneného na www.sutazprevodu.sk.konštatovala Martina Paulíková z Nadácie Ekopolis. Súťažiaci môžu spracovať vlastný nápad, ktorý bude mať inovatívny a inšpiratívny prínos pre zodpovedné hospodárenie s vodou.Súťažný návrh okrem popisu riešenia musí obsahovať aj rámcový odhad financií a vyhodnotenie rizík riešenia. Odborná porota následne vyberie šesť súťažných tímov študentov, ktoré postúpia do marcového finále. Pred ním budú mať finalisti možnosť absolvovať tréning prezentačných zručností v partnerskej organizácii v Čechách.doplnil Marek Sokáč, mentor a člen hodnotiacej poroty.Zapojené samosprávy a organizácie dostanú po skončení súťaže návrhy riešení a budú ich môcť využiť tak, ako budú potrebovať.