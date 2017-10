Mladí najviac dôverujú prezidentovi SR, najmenej politickým stranám

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 1. októbra (TASR) – Mladí Slováci najviac dôverujú prezidentovi SR (59,1 percenta), naopak, nedôveru prechovávajú voči Národnej rade (NR) SR a slovenskej vláde. Najmenej dôverujú politickým stranám (vyše 15 percent). Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu Rady mládeže Slovenska (RmS) v krajinách Vyšehradskej štvorky (V4). Na Slovensku sa ho zúčastnilo 714 respondentov vo veku od 15 do 24 rokov.Prieskum sa realizoval začiatkom tohto leta v krajinách V4 od 3. do 17. júla. Respondenti vypĺňali dotazníky, ktoré im boli distribuované prostredníctvom online panelu.Z európskych inštitúcií najviac dôverujú Európskemu súdu pre ľudské práva (62,5 percenta), najmenej Európskemu parlamentu (44,1 percenta).Z prieskumu ďalej vyplýva, že informácie o politike a aktivitách politických strán viac ako 50 percent mladých čerpá predovšetkým zo sociálnych sietí a televízie. Vyše 8,1 percenta sa o takéto informácie vôbec nezaujíma.Mladí ľudia na Slovensku sa necítia byť súčasťou krajiny, nedôverujú štátnym inštitúciám a sú frustrovaní.konštatovala pre TASR Katarína Čavojská z RmS.Hlavné príčiny vidí v tom, že mladí necítia podporu zo strany štátu a že sú v ňom prijímaní.dodala, pričom problém vidí i v nie celkom dobrých životných perspektívach.Prieskum Politická participácia v krajinách V4 finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond. Cieľom projektu je priniesť potrebné a aktuálne informácie vo vybraných oblastiach politického zapájania mladých ľudí. RmS v súčasnosti reprezentuje 22 členských a pozorovateľských organizácií, ktoré združujú viac než 55.000 mladých ľudí.